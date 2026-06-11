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Kütahya Valisi Işın, Jandarma'nın 187. Yıl Dönümünde Personeli Kabul Etti

Kütahya Valisi Işın, Jandarma'nın 187. Yıl Dönümünde Personeli Kabul Etti
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Kütahya Valisi Musa Işın, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve beraberindeki personeli makamında kabul etti. Ziyarette, il genelinde düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verilirken, Vali Işın jandarmanın milletin huzur ve güvenliğindeki önemine vurgu yaparak, fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür tarafından Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında il genelinde düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, Jandarma Teşkilatının 187 yıldır milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Jandarmanın, devletin vatandaşlara uzanan güçlü ve şefkatli eli olduğunu ifade eden Işın, teşkilat mensuplarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Jandarma personeline teşekkür eden Vali Işın, görevlerinde başarılar dileyerek, "Jandarma Teşkilatımız, devletimizin gücünü ve şefkatini vatandaşlarımıza ulaştıran köklü kurumlarımızdan biridir. Aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Işın, konuşmasında ayrıca vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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