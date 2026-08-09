Vali ile askerin 9 yıllık dua buluşması

Kütahya Valisi Musa Işın, 2017 yılında Ağrı valisi olarak görev yaptığı dönemde tanıştığı Kütahyalı asker Orhan Arı ile Emet ilçesinde karşılaşınca 9 yıl önce yaptığı duayı yeniden okumasını istedi. Karşılaşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Yıllar ve şartlar değişse de bazı hatıralar hafızalardan silinmiyor. Bunun en anlamlı örneklerinden biri, 2017 yılında Ağrı'da başlayan ve 2026 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde yeniden kesişen iki hayat hikayesi oldu. 2017 yılında Ağrı valisi olarak görev yapan Kütahya Valisi Musa Işın, Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında karakolda görev yapan Kütahyalı asker Orhan Arı ile tanıştı. Sahur programının ardından Kur'an-ı Kerim okuyan Arı, tüm şehitler için dua etti. Duasında özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'i de anan Arı'nın sözleri, Vali Işın'ın dikkatini çekti. Duadan etkilenen Işın, Orhan Arı ile yakından ilgilenerek, kendisiyle bir süre sohbet etti. O gece karakolda yaşanan bu anlamlı karşılaşma, aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

9 yıl sonra Emet'te yeniden karşılaştılar

Aradan geçen 9 yılın ardından Vali Işın ile Orhan Arı'nın yolları bu kez Kütahya'nın Emet ilçesinde kesişti. Emet Yeni Hükümet Konağı'nın temel atma törenine katılan Kütahya Valisi Musa Işın, tören sırasında karşısında 2017 yılında Ağrı'da tanıştığı Orhan Arı'yı görünce kendisini hemen hatırladı. Arı'nın da yıllar önceki karşılaşmayı ve karakolda gerçekleştirilen sahur programını anlatması üzerine 9 yıl önce yaşananlar yeniden gündeme geldi.

"O duayı yeniden et"

Vali Işın, Orhan Arı'dan o gün yaptığı duayı yeniden etmesini istedi. Unutulmayan bu hatıra, Vali Işın ile Arı'nın karşılaşmasında duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı