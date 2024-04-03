YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Vali İlhami Aktaş, Kur'an Kursu Öğrencileriyle İftar Programında Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği tarafından İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen iftar programında Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Deniz Polis Evinde düzenlenen iftar programına, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Müftü yardımcıları; Dr. Hasan Rami Kara, Nimet Keseli Ustabaşı, Mehmet Ali Bal, kurs idarecileri ile Yahya Çavuş Erkek Hafızlık Kursu ve Kepez Hamidiye Kız Hafızlık Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler ile ortaokul, lise ve üniversite kitap okuma gruplarından öğrenciler katıldı. İftar öncesinde Kur'an Kursu öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, isteklerini dinleyerek hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve akşam ezanının okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte oruç açtı. İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, öğrencilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kur'an Kursularındaki öğrenciler, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı İlhami Aktaş İftar Müftü Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title