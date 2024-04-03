Vali İlhami Aktaş, Kur'an Kursu Öğrencileriyle İftar Programında Buluştu

Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği tarafından İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen iftar programında Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Deniz Polis Evinde düzenlenen iftar programına, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Müftü yardımcıları; Dr. Hasan Rami Kara, Nimet Keseli Ustabaşı, Mehmet Ali Bal, kurs idarecileri ile Yahya Çavuş Erkek Hafızlık Kursu ve Kepez Hamidiye Kız Hafızlık Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler ile ortaokul, lise ve üniversite kitap okuma gruplarından öğrenciler katıldı. İftar öncesinde Kur'an Kursu öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali İlhami Aktaş, isteklerini dinleyerek hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve akşam ezanının okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler ile birlikte oruç açtı. İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, öğrencilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kur'an Kursularındaki öğrenciler, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE