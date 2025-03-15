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Vali Hüseyin Aksoy'dan 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

Vali Hüseyin Aksoy'dan 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda Vali Hüseyin Aksoy, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak emekli hekimlere teşekkür plaketi takdim etti.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Hüseyin Aksoy, törene iştirak etti. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, video gösterimi ve açılış konuşmalarıyla başlayan programda Vali Aksoy bir konuşma yaptı. Aksoy, konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Program, Vali Aksoy ve diğer protokol üyeleri tarafından emekli olan hekimlere teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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