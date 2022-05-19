Vali Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Haberler

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Vali Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

Yeni Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Yeni Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Valiler kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atanarak görevine başlayan Vali Hatipoğlu, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra şehit ailesini ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, Barış Pınarı Harekatında bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in, annesi ve kardeşleri ile görüştü. Ziyarette Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak şehit annesi ile görüştürdü. Bakan Soylu, "Bizler ne yaparsak yapalım, sizlerin haklarını ödeyemeyiz. İnşallah Tokat'a gelince sizleri evinizde ziyaret etmek nasip olur" diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "Şehit ailelerimiz bizim kendi ailemizdir. Sizler, devletimizin ve milletimizin bizlere emanetisiniz. Her zaman sizlerle bir ve beraberiz." dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahattin Hatipoğlu, Valiler Kararnamesi, Tokat, Şehit, Yerel, Haberler

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