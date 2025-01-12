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Vali Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Vali Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Kutladı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda gazeteci Semra Demirelli'ye de vurgu yaparak, Elazığ'ın kalkınması için işbirliğinin önemi üzerinde durdu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. İl Özel İdaresinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Hatipoğlu, kahvaltı programının açıklamalarında bulundu.

Elazığ'da hizmet etmekten dolayı onur duyduğunu ifade eden Vali Hatipoğlu, "Elazığ'ın gelişmesi ve önümüzdeki Türkiye yüzyılına güçlü bir il olarak ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. 4 Ocak tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Semra Demirelli kardeşimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Basın mensupları için düzenlenen toplantı için Vali Hatipoğlu'na teşekkür eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk ise Elazığ'ın kalkınması için hep birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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