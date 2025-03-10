Vali Hamza Aydoğdu Refahiye'de Temaslarda Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ile birlikte, çeşitli temaslarda bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu, ilk olarak Refahiye Nezahat Çeçen Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle bir süre hasbihal eden Vali Aydoğdu, öğrencilere başarılar diledi. Aydoğdu, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteren tüm öğretmenlere de teşekkür ederek başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diledi.

Ardından Refahiye ilçesinde bulunan Semiha Yıldırım Kadın Konukevi ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret eden Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Konukevinde çalışan ve yöresel yemekler yaparak aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlarla bir süre görüşen Aydoğdu, emekçi kadınlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN