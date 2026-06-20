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Vali Hacıbektaşoğlu’ndan Kurtuluş ve Uzun Mehmet Mesajı

Vali Hacıbektaşoğlu’ndan Kurtuluş ve Uzun Mehmet Mesajı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve Uzun Mehmet’i Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında emeğin, dayanışmanın ve bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yapan Vali, Uzun Mehmet’i saygıyla anarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler ile gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kentin tarihine, emeğine ve bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla kömürün sabrını buluşturan Zonguldak, tarih boyunca emeğin, dayanışmanın ve vatan sevgisinin izlerini taşıyan bir şehir olmuştur. Bugün, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü idrak ederken; bu toprakların hafızasında müstesna bir yere sahip olan Uzun Mehmet'i de saygıyla anıyoruz.

Kurtuluş günleri, bir milletin hür yaşama iradesinin, zorluklar karşısındaki metanetinin ve ortak geleceğine duyduğu inancın hatırlandığı günlerdir. Zonguldak'ın 21 Haziran 1921'de yeniden özgürlüğüne kavuşması, bu iradenin bölgemizdeki anlamlı tezahürlerinden biridir.

Diğer yandan Uzun Mehmet'in adı, yalnızca bir keşifle değil; emeğin değerini gören, toprağın altındaki cevheri ülkesinin hizmetine sunan bir bakışla anılmaktadır. Onun hatırası, Zonguldak'ın alın teriyle şekillenen hikayesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor; vatan uğruna fedakarlık gösteren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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