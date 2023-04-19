Vali Hacıbektaşoğlu, Şirvan'da muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak muhtarlar için düzenlediği iftar programına katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, iftar öncesi muhtarların masalarını tek tek gezerek kendileri ile bir süre sohbet etti. İftar programında il protokolü ve davetliler okunan ezanla oruçlarını açtı. İftar sonrası mahalle ve köy muhtarlarına hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın daha da güçlendiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Muhtarların ramazan ayını tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarına söz vererek, sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Kendisine iletilen sorunları tek tek not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, taleplerin çözümü için yetkililere talimat verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt genelinde huzur, güven ve istikrar ortamının daha da güçlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını daha da yükseltmek için devletin her türlü imkanının seferber edildiğini sözlerine ekledi. Sohbet ortamında devam eden program, Şirvan İlçe Müftüsü Basri Bilgetay tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Şirvan İl Genel Meclis üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. - SİİRT