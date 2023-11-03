Vali Hacıbektaşoğlu'ndan trafik denetimi: emniyet kemeri ve dikkat çağrısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile birlikte Değirmenağzı Tünelleri çıkışındaki trafik denetleme noktasında incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, sürücülere hayat kurtaran emniyet kemerinin önemini hatırlatarak, araç kullanırken telefonla konuşmamanın ve trafik kurallarına titizlikle uymalarının gerekliliğini vurguladı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, uygulama noktasında durdurulan sürücülere ve vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Vali, trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. - ZONGULDAK