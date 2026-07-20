Vali'den Kıbrıs gazileriyle anlamlı buluşma

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen programda gazilerle yakından ilgilenen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Programda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize ise vatan uğruna gösterdikleri fedakarlık ve üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gazilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, onların talep ve görüşlerini de dinledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı