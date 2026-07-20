Haberler

Vali'den Kıbrıs gazileriyle anlamlı buluşma

Vali'den Kıbrıs gazileriyle anlamlı buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen programda gazilerle yakından ilgilenen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Programda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize ise vatan uğruna gösterdikleri fedakarlık ve üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gazilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, onların talep ve görüşlerini de dinledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!

Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!