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Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma ile İftarda Buluştu

Vali Hacıbektaşoğlu, Jandarma ile İftarda Buluştu
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, jandarma personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi ve Ramazan boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu'na eşi Güney Hacıbektaşoğlu da eşlik etti. Görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren jandarma personeliyle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında da gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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