İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Hastaları Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ve çalışanları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali Gül'e Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Korkut Okyay ile hastane yönetimi ve çalışanlar eşlik etti. Vali Gül, hastane ekibiyle tek tek selamlaşıp bayramlarını kutlarken sonrasında servislerde yatan hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletirken ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı da çektirildi. - İSTANBUL