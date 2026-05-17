İstanbul Valisi Gül bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Abdulbaki için düzenlenen mevlide katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Büyükçekmece'de 10 Mayıs Pazar günü akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel için mevlit programı düzenlendi. Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi'ndeki İsmail Hakkı Toprak Efendi Camii'nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, çocuğun ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazı sonrasında yapılan duaya katılan Vali Gül, acılı aileye de taziye dileklerini iletti. - İSTANBUL

