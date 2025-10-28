Vali Gökmen Çiçek, Anaokulu Öğrencileriyle Cumhuriyet Coşkusunu Paylaştı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşıp okula ve Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet eden Ayşe Ahmet İnci Anaokulu öğrencisi Yusuf Ömer Atalan'ın davetini geri çevirmedi. Vali Çiçek, davet üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında miniklerin hazırladığı Bayrak Sergisi'ni gezen Vali Çiçek, öğrencilerle sohbet etti ve onların Cumhuriyet heyecanına ortak oldu. Ardından öğrencilerle birlikte düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan Vali Çiçek, çocukların hazırladığı etkinlikleri ilgiyle izledi.

Cumhuriyet coşkusunu miniklerle birlikte paylaşan Vali Çiçek, program sonunda öğretmen ve velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gökmen Çiçek, okuldan ayrıldı. - KAYSERİ