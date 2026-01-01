Haberler

Vali Sözer'den Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yeni yılın ilk gününde Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret ederek çocuklar ve yaşlıların yeni yılını kutladı. Ayrıca itfaiye ve hastane personelini de ziyaret eden Sözer, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik Faik Oktay Sözer, yeni yılın ilk gününde Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret etti.

Program kapsamında Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret eden Vali Sözer, çocukların ve yaşlıların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlik temennilerini iletti. Ardından itfaiye teşkilatını ziyaret eden Vali Sözer, yılbaşı gecesinde de görev başında olan personelin yeni yılını kutlayarak fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personeli ile hasta vatandaşları da ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayarak, sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dilerken, geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler