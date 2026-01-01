Vali Sözer'den Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret

Bilecik Faik Oktay Sözer, yeni yılın ilk gününde Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret etti.

Program kapsamında Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret eden Vali Sözer, çocukların ve yaşlıların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlik temennilerini iletti. Ardından itfaiye teşkilatını ziyaret eden Vali Sözer, yılbaşı gecesinde de görev başında olan personelin yeni yılını kutlayarak fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personeli ile hasta vatandaşları da ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayarak, sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dilerken, geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK