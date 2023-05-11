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Vali Epcim Aydıntepe'nin yeni kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu

Vali Epcim Aydıntepe'nin yeni kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de inşası devam eden yeni kaymakamlık binasındaki çalışmalara katılarak, incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe'de inşası devam eden yeni kaymakamlık binasındaki çalışmalara katılarak, incelemelerde bulundu.

Epcim, ilçedeki gelişmeler ve yatırımlar hakkında Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün'den bilgiler aldıktan sonra, kaymakamlık binasına verdikleri desteklerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, teşekkürlerini iletti. İncelemelerin ardından Epcim, Aydıntepeli vatandaşlarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra, ilçeden ayrıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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