Vali Enver Ünlü Kula'da temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan Vali Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kula'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Vali Enver Ünlü, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kula'ya geldi. İlk olarak Kula Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, protokol üyeleri ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Enver Ünlü, Kula'da kurumların yürüttüğü çalışmalarla ilgili brifing aldı. Kula'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Vali Enver Ünlü, daha sonra esnaf Mehmet Ali Tezcan'ın hizmete hazırladığı mobilya satış mağazasının açılışına katıldı. İşletme sahibi ve ailesine hayırlı işler temenni eden Vali Enver Ünlü, bu mağazanın Kula'ya da hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte bakım ve onarım çalışmaları devam eden, ilçenin en büyük tarihi konaklarından biri olan 17 odalı Bekir Beyler Evi'nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ünlü, yüklenici firma yetkililerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel'den ilçede yürütülen huzur ve güven çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Ünlü, buradaki temasların ardından Selendi ilçesindeki programa teşrif etmek için Kula'dan ayrıldı.

Vali Enver Ünlü'nün Kula'daki temaslarına Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, daire amirleri kamu kurum ve kuruluş başkanları eşlik etti. - MANİSA