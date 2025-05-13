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Vali Eldivan, şehit, gazi ve koruyucu aile anneleriyle bir araya geldi

Vali Eldivan, şehit, gazi ve koruyucu aile anneleriyle bir araya geldi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Yenişehir Parkı'nda şehit, gazi ve koruyucu aile anneleriyle bir araya geldi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Yenişehir Parkı'nda şehit, gazi ve koruyucu aile anneleriyle bir araya geldi.

Vali Eldivan, toplumun en kıymetli yapı taşı olan annelere minnet duygularının ifade edildiği programda; fedakarlıkları, sevgileri ve emekleriyle geleceği şekillendiren annelerin değerine vurgu yaptı. Ayrıca, şehit ve gazilerin emanetlerine ve koruyucu ailelerin gösterdiği yüce gönüllülüğe dikkat çekerek, devletin her daim yanlarında olduğunu vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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