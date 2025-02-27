Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Vali Eldivan şehit ailesini ziyaret etti

Vali Eldivan şehit ailesini ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan'da Bayburtlu şehidin ailesini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan'da Bayburtlu şehidin ailesini ziyaret etti.

Vali Mustafa Eldivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen, Bayburt'un Demirözü ilçesi Gökçedere Beldesi nüfusuna kayıtlı Şehit Salih Ay'ın, Erzincan Kavakyolu Beldesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şehidin babası Atilla Ay, annesi Medeha Ay ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, Şehit Salih Ay'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
img

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
img

Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.