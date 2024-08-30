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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Büyük zaferin 102'inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirten Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 102'inci yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Ecdadımız 1071'de Malazgirt'te adalet, merhamet ve barışın timsali olan bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, Malazgirt'te atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Aziz Milletimizin 1071'de başlattığı şanlı yürüyüşü Büyük Taarruzla güçlendirerek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırması 'Ya İstiklal, ya Ölüm' tercihi ile baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden aziz şehitlerimize Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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