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Vali Eldivan, ataması çıkan yargı mensuplarını ağırladı

Vali Eldivan, ataması çıkan yargı mensuplarını ağırladı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, HSK Adli Yargı Kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve savcıları makamında kabul ederek başarılar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve savcıları makamında kabul etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Savcıları Yiğit Çırak ve Ayşe Daşbaşı Ateş ile hakimler Nadide Gül Çırak, Sacid Beşparmak, Esra Türüt ve Gülpembe Aslan Bozlak yer aldı.

Bir süre konuklarıyla sohbet eden Vali Eldivan, Bayburt'ta yürüttükleri görevler dolayısıyla hakim ve savcılara teşekkür etti.

Vali Eldivan, HSK Adli Yargı Kararnamesi kapsamında yeni görev yerlerine atanan yargı mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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