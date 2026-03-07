Haberler

Bayburt Valisi Eldivan, emniyet personeliyle iftar programında buluştu

Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında Vali Mustafa Eldivan, emniyet personeli ve emekli emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek Ramazan ayının önemini vurguladı.

Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Emniyet Müdürlüğü personeli ve emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Vali Eldivan, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Emniyet personeli ve emekli mensuplarla sohbet eden Vali Eldivan, mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Programa, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, Bayburt POMEM Müdürü Cahit Durmaz ve ŞAGDER Başkanı Selami Köksal da katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
