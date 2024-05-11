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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Anneler Günü sebebiyle şehit annelerini ziyaret etti. Vali Demirtaş, şehit ailelerine sevgi ve saygılarını ileterek, kahraman şehitlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Demirtaş, 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen terör eyleminde şehit düşen Polis Memuru Hüseyin Akyüz'ün annesi Bahire Akyüz, 2001 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Ölçüm'ün annesi Naime Ölçüm ve 2006 yılında Erzincan'da şehit olan Pilot Teğmen Rafet Özsoy'un annesi Şehriye Özsoy'u ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Demirtaş, şehit aileleri ziyaretinde, "Vatanımızın birliği uğruna canlarını veren şehitlerimizin yakınları bizim için kutsal birer emanettir. Kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Devletimizin ve vatanımızın bekası için evlatlarını adayan tüm şehit annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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