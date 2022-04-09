Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yaşayan Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde Tarihi Tuz Hanında verilen iftar yemeğine katılan yaklaşık 50 roman ailesi, ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının bereketi ve manevi hazzını yaşadı. İftar programına Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve İhsan Maskar katıldı.

İftar yemeği öncesi İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunması ve yapılan dua sonrası iftarlar açıldı.

Bütün masaları tek tek dolaşarak roman vatandaşlarla sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, "Öncelikle 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla hepinizin gününü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bütün tebaaların ve sınıfların kaldırıldığı herkesin eşit olduğu ve eşit yaşadığı bir devlettir. Bizim dinimiz de öyle bir din. Bizim dinimizde Arabın Farsa, Farsın Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Binlerce yıldır huzur ve hoşgörü kenti olan bu kadim topraklarda diller, inançlar, renkler ve farklı etnik gruplar bir arada barış ve hoşgörü içinde yaşıyor. Biz insanı yalnızca insan olduğu için seven, yalnızca insan olduğu için hürmet gösteren ve gönül kapısını ardına kadar açan bir kültürden geliyoruz. Bugün mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde gönül sofralarında siz roman vatandaşlarımız ile bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşallah. Huzur ve kardeşlik içinde nice ramazanlara ve bayramlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, iftar sonrası roman vatandaşlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. - ADIYAMAN