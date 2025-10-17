Vali Çiftçi, Tortum ilçesinde Taş Camii'nde Cuma namazı kıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ilçesi ziyareti kapsamında Taş Camii'nde cuma namazını kıldı. Vali Çiftçi, Cuma namazı sonrası tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

TAŞ CAMİ

Taş Camii, Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı (Haho) Mahallesi'nde bulunuyor. Meryem Ana (Haho) Kilisesi olarak da bilinen yapı, Bagratlı Kralı III. David tarafından 976-1001 yılları arasında yaptırıldı. 19'uncu yüzyılda camiye dönüştürülmesinin ardından Taş Camii ismini aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra Tortum-Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden engelli çifti Ayten ve Halil Göker'i evlerinde ziyaret etti.