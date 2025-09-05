Haberler

Vali Çiftçi, Şehir Hastanesi'nde Sünnet Olan Çocukları Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi Üroloji bölümünde sünnet olan çocukları ziyaret ederek hediyeler dağıttı ve hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynı bölümde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Çiftçi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette hastalarla tek tek sohbet eden Vali Çiftçi, doktorlardan hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
