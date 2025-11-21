Haberler

Vali Çiftçi öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Güncelleme:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan ve bu yıl yeni binasında eğitim ve öğretime başlayan Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. 1 ve 4'üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, minik öğrencilerle samimi, sıcak ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda öğretmenler odasında okul öğretmenleriyle de buluşan Vali Çiftçi, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nda 511 öğrenci eğitim görüyor. 24 derslikli okulda ana sınıfları ve özel eğitim sınıfları da bulunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
