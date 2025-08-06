Vali Çiftçi, Korgeneralliğe Terfi Eden Tümgeneral Altuğ'u Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Korgeneralliğe terfi eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'u ziyaret ederek, yeni rütbesi için tebriklerde bulundu.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'u ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, 5/8/2025 Tarihli ve 2025/309 Sayılı Karar'la Korgeneralliğe terfi eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'a ziyarette bulundu. Vali Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Altuğ'u yeni rütbesi vesilesiyle tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel