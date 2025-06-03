Vali Çiftçi'den kaykamam ve vali yardımcılarına veda yemeği

Vali Çiftçi'den kaykamam ve vali yardımcılarına veda yemeği
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum'daki görev süreleri biten 2 vali yardımcısı ve 10 kaymakam için Vali Mustafa Çiftçi bir veda yemeği programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum'daki görev süreleri biten 2 vali yardımcısı ve 10 kaymakam için Vali Mustafa Çiftçi bir veda yemeği programı düzenledi.

Erzurum Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında ilimizden tayin olan vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımızla düzenlenen veda yemeğinde, bir araya geldi. Görev yeri değişen mülki idare amirlerimize, ilimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor; yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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