Vali Çiftçi'den İran'a Taziye Ziyareti

Vali Çiftçi'den İran'a Taziye Ziyareti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siyonist İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler dolayısıyla İran Başkonsolosu'na taziye ziyaretinde bulundu ve defteri imzaladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve 24 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırılarda, İran'ın çeşitli kentlerinde hayatını kaybedenler dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ifade eden ve İran halkına başsağlığı dileyen Vali Çiftçi, saldırılarda hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini de imzaladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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