Vali Çiftçi'den ahde vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Zemzem Dağcı ve şehit Hüseyin Gökçimen'in annesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, İspir-Taşbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Zemzem Dağcı'yı evinde ziyaret etti. Yaklaşık 40 yıl önce eşini kaybeden, oğlu ve geliniyle birlikte yaşamını sürdüren Zemzem Nine ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi; Zemzem Nine'nin sağlık durumunu öğrendi, hayır duasını aldı. Zemzem Nine ziyaret vesilesiyle memnuniyetini dile getirirken Vali n Çiftçi, kendisine yakın bir zamanda Umre'ye gönderme sözü verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, ayrıca 1992 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit düşen Hüseyin Gökçimen'in Pazaryolu İlçesinde ikamet eden annesini ziyaret etti. Vali Çiftçi şehidimn annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
