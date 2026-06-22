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ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: En az 2 ölü

ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: En az 2 ölü Haber Videosunu İzle
ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: En az 2 ölü
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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 narko-teröristin öldürüldüğünü, 6 kişinin kurtarılması için arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ABD ASKERİ ZARAR GÖRMEDİ"

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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