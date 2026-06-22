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Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 39 yaşındaki Muhammet C., babası tarafından evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken, bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Muhammet C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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