Vali Çiftçi, cuma namazını tarihi camide kıldı - Haberler

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Vali Çiftçi, cuma namazını tarihi camide kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çiftçi, cuma namazını tarihi camide kıldı

Sungurlu'ya bağlı Yörüklü köyünde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Sungurlu'ya bağlı Yörüklü köyünde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Görkem Güncan ile birlikte Yörüklü köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Muhtardan köy hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra cuma namazını bir süre önce restore edilerek ibadete açılan tarihli Ergülü Baba Camii'nde kıldı.

Köyde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yörüklü, Çiftçi, Çorum, Cuma, Yerel, Haberler

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