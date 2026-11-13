Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan’dan şehit ailesine taziye ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine giden Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı20

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Galatasaray'da iki istifa birden

Galatasaray'da şok! İki isim birden görevi bıraktı
Bursa'da lodos: Öğrencinin kapanan kapıya sıkışan parmağı koptu

Okulda korkunç olay! Öğrencinin parmağı koptu
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular
Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde11

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı45

Canlı yayında çok sert Türkiye kavgası! Sunucu yayını kesti

Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur

Bu görüntülere Bakan Çiftçi de kayıtsız kalamadı