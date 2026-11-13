Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan’dan şehit ailesine taziye ziyareti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine giden Vali Çiçek ve Bakan Yardımcısı Ayhan, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek ailenin acısını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı