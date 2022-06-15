Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkez Melikgazi ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, Kaymakam Bülent Karacan'ı ziyaretinde ilçe hakkında bilgi aldı, personelle sohbet etti.

Ardından Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret eden Çiçek, Melikgazi'nin Türkiye'nin sayılı büyüklükte ilçelerinden olduğunu belirtti.

Melikgazi'de Kayseri'yi tanımak için önemli fırsatlar bulduklarını anlatan Çiçek, "Çok gururlandığım ve çok etkilendiğim projeler var. Özellikle bu projelerden dolayı hiçbir ayrım gözetmeden her bir mahalleye yapılan yatırımlar, kapalı pazar yerleri ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması noktasında güzel çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, uyumlu çalışmalarından dolayı Karacan ve Palancıoğlu'na teşekkür etti.