Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkez Melikgazi ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkez Melikgazi ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, Kaymakam Bülent Karacan'ı ziyaretinde ilçe hakkında bilgi aldı, personelle sohbet etti.

Ardından Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret eden Çiçek, Melikgazi'nin Türkiye'nin sayılı büyüklükte ilçelerinden olduğunu belirtti.

Melikgazi'de Kayseri'yi tanımak için önemli fırsatlar bulduklarını anlatan Çiçek, "Çok gururlandığım ve çok etkilendiğim projeler var. Özellikle bu projelerden dolayı hiçbir ayrım gözetmeden her bir mahalleye yapılan yatırımlar, kapalı pazar yerleri ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması noktasında güzel çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, uyumlu çalışmalarından dolayı Karacan ve Palancıoğlu'na teşekkür etti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Yerel

Mustafa Palancıoğlu Gökmen Çiçek Melikgazi Kayseri Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title