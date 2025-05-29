Vali Çiçek, şehitler için düzenlenen mevlid programına katıldı

Vali Çiçek, şehitler için düzenlenen mevlid programına katıldı
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Şehit Aileleri Derneğinin Şehitler anısına düzenlemiş olduğu mevlid programına katıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Şehit Aileleri Derneğinin Şehitler anısına düzenlemiş olduğu mevlid programına katıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Bu vatanın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar, gösterdikleri büyük fedakarlıklarla bu toprakları bizlere emanet ettiler. Bizlere düşen görev, onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmaktır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır ve metanet versin" dedi.

Mevlid programına şehit aileleri, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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