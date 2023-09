Vali Çiçek şehit ailesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldırlı Şehit Taner Karadeniz'in ailesini Aşıkşenlik mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.

Şehidin Annesi Fahriye Karadeniz, kardeşi Sinan Karadeniz ve diğer aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, Şehit Taner Karadeniz nezdinde tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Çiçek, "Bu vatan için can veren şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Her zaman için bu ailelerimizin yanlarında olacağız, dertleriyle dertlenip, sevinçlerini paylaşacağız. Şehitlerimizi unutmadığımız gibi onların aziz hatıralarını da her zaman için yaşatacağız. Bugün de Çıldır ilçemizde Şehidimiz Taner Karadeniz'in ailesini ziyaret ettik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vali Çiçek'e İlçe Kaymakamı Muhammet Enes İpek, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu da eşlik etti. - ARDAHAN