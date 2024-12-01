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Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı

Vali Çelik, şehit yeğeninin nişanına katıldı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit yeğeni Ali İmran Tatlı'nın nişan merasimine katıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit yeğeni Ali İmran Tatlı'nın nişan merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Şemdinli ilçesinde şehit olan Er Halit Tatlı'nın yeğeni Ali İmran Tatlı ile Esra Çiftçi çiftinin nişan merasimine katılarak mutluluklarına ortak oldu. Gerçekleşen nişan merasiminde nişan kurdelesini kesen Vali Çelik; "Rabbim bu gençlerin çıktıkları yolda devam etmelerini ve hayırlısıyla düğünlerini de yapmayı nasip etsin" diyerek, çifte iki cihan saadeti temennilerinde bulundu ve her iki aileye de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali Çelik, nişan merasiminde davetlilerle birlikte halay çekti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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