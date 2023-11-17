Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu öğrenciler ile birlikte ecdadı ziyaret ettiler

Şahinbey Belediyesi'nin "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şehitler diyarına giderek ecdat için dua ettiler.

Dünya tarihinin unutulmaz destansı mücadelelerinden birisi olan Çanakkale Deniz Zaferi'nde ecdadın ortaya koyduğu vatan, millet ve bayrak sevgisini yerinde gösteren Şahinbey Belediyesi, 180 bin 17 kişiyi ecdadla buluşturmaya devam ederken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrenciler ile birlikte şehitlikleri ziyaret ederek dua ettiler.

"Şahinbeyli gençler çok şanslı"

Gençlerden gelecek adına umutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gazi şehrin çocukları ile ecdat topraklarını ziyaret etmek çok önemli. Bu vatanın ve bu toprakların bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bu ziyaret ile bir kez daha iyi anlamış olduk. Allah bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizden razı olsun. Şahinbeyli gençler çok şanslı, böyle bir proje Türkiye'de sadece Şahinbey'de var. Gençlerimiz o anlamda çok şanslı. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu böyle bir proje yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehitlerimize vefa borcumuz var"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'nin tarihte önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Valimiz Kemal Çeber ile birlikte şehitlerimize vefa ziyareti yaptık. Allah şehitlerimizden razı olsun. Onlar bu vatan ve millet için hayatlarını feda ettiler. Şehitlerimiz sayesinde cennet vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimizden bir kez daha Allah razı olsun. Bu ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Kemal Çeber'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu Çanakkale'ye giden öğrencilerle uçakta ve şehitlik ziyaretlerinde sık sık sohbet ederek duygularını paylaştılar.

Çanakkale'deki Şahinbeyli öğrenciler unutulmadı

Öte yandan Çanakkale'de eğitim gören üniversite öğrencileri de Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Başkanımız sayesinde Çanakkale'yi lise dönemlerimizde ziyaret etmiştik. O dönemdeki ziyaretin verdiği etki Çanakkale'yi tercih etmemizde önemli bir etken oldu. Başkanımız eğitimimizin her alanında bizlerin yanında oldu. Özellikle vermiş oldu nakdi desteklerle bizlere destek oluyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP