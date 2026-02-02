Vali Canbolat'tan Berat Kandili mesajı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu mübarek gecenin duaların kabulüne vesile olmasını temenni etti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği; yardımlaşma ve dayanışma bilincinin en üst seviyeye ulaştığı, rahmet ve bereketiyle gönüllerimizi kuşatan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Berat Kandili; Yüce Rabbimizin sonsuz affına, merhametine ve bagışlayıcılığına sığınma imkanı sunarken, bizlere de kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, kuşatıcı ve onarıcı olmayı öğretir. Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-1 Mevla' ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu gecenin; dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin ferahlamasına, umutlarımızın tazelenmesine ve manevi huzurumuzun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminde; birlik ve beraberliğimizi zedeleyen kırgınlıkları geride bırakarak sevgi, saygı ve muhabbetle kenetlenmeli; yardımlaşma ve paylaşma ruhunu diri tutarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, basta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik eder; bu anlamlı gecenin ülkemize, tüm insanlığa ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN