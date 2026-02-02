Vali Canbolat'tan Berat Kandili mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği; yardımlaşma ve dayanışma bilincinin en üst seviyeye ulaştığı, rahmet ve bereketiyle gönüllerimizi kuşatan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Berat Kandili; Yüce Rabbimizin sonsuz affına, merhametine ve bagışlayıcılığına sığınma imkanı sunarken, bizlere de kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, kuşatıcı ve onarıcı olmayı öğretir. Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-1 Mevla' ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu gecenin; dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin ferahlamasına, umutlarımızın tazelenmesine ve manevi huzurumuzun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminde; birlik ve beraberliğimizi zedeleyen kırgınlıkları geride bırakarak sevgi, saygı ve muhabbetle kenetlenmeli; yardımlaşma ve paylaşma ruhunu diri tutarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, basta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik eder; bu anlamlı gecenin ülkemize, tüm insanlığa ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN