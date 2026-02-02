Haberler

Vali Canbolat'tan Berat Kandili mesajı

Vali Canbolat'tan Berat Kandili mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu mübarek gecenin duaların kabulüne vesile olmasını temenni etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği; yardımlaşma ve dayanışma bilincinin en üst seviyeye ulaştığı, rahmet ve bereketiyle gönüllerimizi kuşatan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Berat Kandili; Yüce Rabbimizin sonsuz affına, merhametine ve bagışlayıcılığına sığınma imkanı sunarken, bizlere de kendimize, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı affedici, kuşatıcı ve onarıcı olmayı öğretir. Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-1 Mevla' ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu gecenin; dualarımızın kabulüne, gönüllerimizin ferahlamasına, umutlarımızın tazelenmesine ve manevi huzurumuzun artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminde; birlik ve beraberliğimizi zedeleyen kırgınlıkları geride bırakarak sevgi, saygı ve muhabbetle kenetlenmeli; yardımlaşma ve paylaşma ruhunu diri tutarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, basta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik eder; bu anlamlı gecenin ülkemize, tüm insanlığa ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti