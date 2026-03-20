Vali Canbolat: 'Bayramlar gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır'

Bayramların, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlar olduğuna vurgu yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Büyüklerimizi ziyaret etmek, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznü ile bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milli ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Bayramlar, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır. Bu özel günlerde, büyüklerimizi ziyaret etmek, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ramazan Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeli, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Özellikle yaşlı, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hatırlamak, onların gönüllerine dokunmak bayramın anlamını daha da derinleştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Sevinçlerimiz hüzne dönüşmesin"

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Vali Canbolat; "Valilik olarak vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu vesileyle, bayram süresince trafikte dikkatli olunması, kurallara titizlikle uyulması ve sevinçlerimizin hüzne dönüşmemesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyorum. Bu mübarek günler vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı