Vali Çakırtaş depremzedelerle iftarda buluştu

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Programda, vatandaşların talepleri dinlendi ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, kentte yaşayan depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda Vali Çakırtaş, vatandaşların taleplerini dinledi.

Programa, Vali Çakırtaş, Vali Yardımcısı Emre Urhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tahir Göktaş ve depremzede aileler katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
