Vali Çakırtaş depremzedelerle iftarda buluştu
Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Programda, vatandaşların talepleri dinlendi ve dayanışma vurgusu yapıldı.
Programa, Vali Çakırtaş, Vali Yardımcısı Emre Urhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tahir Göktaş ve depremzede aileler katıldı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı