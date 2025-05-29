Vali Çakır'dan Öğrencilere Kitap Okuma Tavsiyesi

Vali Çakır'dan Öğrencilere Kitap Okuma Tavsiyesi
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Muş Valisi Avni Çakır, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okumanın önemini vurgulayarak, merak etmeleri ve çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Eğitim süreci hakkında bilgi alarak öğretmenlerle de buluşan Vali Çakır, köy okullarının eğitim kalitesini artırma hedefi olduğunu belirtti.

Vali Çakır'dan öğrencilere tavsiye: "Çok kitap okuyun"

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, öğrencilerle bir araya gelerek, "Kitap okumak, insana bilgi zenginliğinin yanı sıra geniş kelime hazinesi ve engin bir bakış açısı kazandırır. Sizlere tavsiyem; merak edin, araştırın ve çok kitap okuyun" dedi.

Vali Çakır, beraberindeki Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ile Günbatmaz İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyareti kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerin ders işleyişine eşlik eden Avni Çakır, onlarla yakından ilgilenerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Çakır, sekizinci sınıflarla tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu. Çalışmanın önemine dikkat çekerek alın teri dökülmeden hiçbir şeyin sahibi olunamayacağını söyleyen Vali Çakır, "Heyecanlı olduğunuzu görüyorum, bu heyecan sizi canlı, dinamik tutar. İçinde bulunduğunuz imkanlarınızı iyi değerlendirin. Gayretli çalışır, kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz. hedefinize ulaşırsınız. Düzenli bir çalışma ile her birinizin başarılı olacağınıza inancım tam" dedi.

Kitap okumanın öneminden de bahseden Vali Çakır, "Kitap okumak, insana bilgi zenginliğinin yanı sıra geniş kelime hazinesi ve engin bir bakış açısı kazandırır. Sizlere tavsiyem; merak edin, araştırın ve çok kitap okuyun" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Çakır, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinleyen Çakır, köy okullarının eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Okul ziyaretinin ardından Vali Çakır ve beraberindeki heyet ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK GÜNEŞ - Yerel
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