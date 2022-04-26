Vali Çağatay tarihi binada incelemede bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çağatay tarihi binada incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Çağatay tarihi binada incelemede bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Osmanlı Hükümeti tarafından bölgede misyonerlik faaliyetinde bulunan 11 yabancı eğitim kurumuna karşı direnç göstermek amacıyla bölgede yapılan 2 okuldan biri olan, 1890 yılında Askeri Rüştiye olarak hizmete açılan ve Rus işgali sonrası Vilayet Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmış, şimdi ise Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.

İncelemelerde Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tufan Yılmaz'dan tarihi yapı hakkında bilgi alan Vali Çağatay, daha sonra kurumdan ayrıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Jandarma, Osmanlı, Bitlis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title