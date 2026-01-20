Haberler

Vali Çağatay'ın ilk ziyareti şehidin baba evi oldu

Karabük Valisi Oktay Çağatay, ildeki görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan Nuri Özcan'ın baba evine gerçekleştirdi.

Vali Oktay Çağatay, şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ve annesi Şamiye Özcan'ı ziyaret ederek taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çağatay, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Çağatay, aziz şehit Nuri Özcan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diledi. Şehit ailelerinin devletin emaneti olduğunu belirten Çağatay, birlik ve beraberliğin en güçlü teminatının şehitlerin fedakarlığı olduğunu kaydetti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı.

Ziyaretin sonunda dualar edilerek şehit Nuri Özcan'ın hatırası yad edildi. Ardından Vali Oktay Çağatay tarafından şehit ailesine, Türk bayrağının yer aldığı plaket takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
