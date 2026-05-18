Erzurum Valisi Baruş'tan Şehit Ailesi, Gazi ve 100 Yaşındaki Çilli Kaya'ya Ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü'nün ailesini, Malul Gazi Feridun Kızıltunç ve 100 yaşındaki Çilli Kaya'yı ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, Malul Gazi Feridun Kızıltunç ile Şehit Polis Memuru Yakup Sürücü'nün ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette kahraman şehidin ve gazinin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş, ayrıca 100 yaşındaki Çilli Kaya'yı ziyaret etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşıma, "Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve dualarının toplumumuz için kıymetli birer rehber olduğunu ifade eden Valimiz Sayın Baruş, Çilli Kaya gün görmüşümüze sağlıklı ve huzurlu ömürler temennisinde bulundu" denildi. - ERZURUM

