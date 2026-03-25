Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nü ziyaretinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı vurgusu yaptı.

Ziyaret kapsamında Vali Baruş, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven tarafından karşılandı. Ziyaret çerçevesinde; kurumun görev, yetki ve sorumlulukları, ilimizde faaliyet gösteren dernekler, dernek kuruluş ve başvuru süreçleri, Bakanlık bütçesinden derneklere sağlanan proje destekleri, siyasi partiler ve sendikalar, yardım toplama faaliyetleri ile dernek ve lokallerin denetimine ilişkin hususlar başta olmak üzere sivil toplumla ilişkiler hizmetlerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaparak, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

