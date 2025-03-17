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Vali Aygöl Ramazan İftarında Köylülerle Buluştu

Vali Aygöl Ramazan İftarında Köylülerle Buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için Pazaryeri ilçesindeki Karaköy Köyü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Aygöl, birlik ve beraberlik mesajları vererek, köy halkıyla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Köy halkıyla aynı sofrada buluşan Vali Aygöl, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. İftar programında konuşan Vali Şefik Aygöl, Ramazan ayının manevi ikliminin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Ramazan, sadece oruç tutmak değil; birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneğidir. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, aynı dualara amin demek bizim için büyük bir mutluluk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketinin ve huzurunun tüm hanelere yayılmasını diliyorum." Vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Aygöl, Ramazan'ın manevi ruhunu en güzel şekilde yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. İftar sonrası yapılan duaların ardından program sona ererken, köy halkı Vali Aygöl'e ziyaretinden ve kendileriyle bir araya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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